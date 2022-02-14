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Экс-сотрудника управляющей компании осудили за смерть ребенка от удара током

В Челябинске экс-энергетику назначили ограничение свободы за смерть ребенка от удара током

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Челябинске бывшего работника управляющей компании «Агентство "Вертикаль"» приговорили к двум годам ограничения свободы из-за погибшего от удара током 10-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенок погиб 7 июня 2021 года. Мальчик гулял у новостройки и взялся руками за кабель, ведущий к электромотору ворот жилого комплекса.

По версии следствия, экс-энергетик вовремя не провел осмотр и ремонт оборудования электроустановок на территории и не разместил плакаты и знаки, предупреждающие об опасности. Суд признал сотрудника виновным по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей») и назначил наказание.

Также подсудимый добровольно выплатил потерпевшим один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Мария Рубникович
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