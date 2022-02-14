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Суд разрешил обжаловать блокировку Tor в России

Саратовский суд рассмотрит жалобу браузера Tor на блокировку в России

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Саратовский районный суд разрешил обжаловать блокировку браузера Tor в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы», — говорится в сообщении. В пресс-службе суда также заявили, что если жалобы Tor Project рассмотрят, то ее вместе с материалами дела передадут в Саратовский областной суд.

Ранее стало известно, что владелец Tor Project подал апелляционную жалобу на решение суда о блокировке ресурса в России. Сообщалось, что в апелляционной жалобе владелец браузера утверждал, что его права были нарушены, поскольку его не привлекали к участию в деле при вынесении решения о блокировке.

8 декабря прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor. В пресс-службе ведомства заявили, что основанием для блокировки ресурса стало размещение на нем информации, «обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

Tor попал в Единый реестр запрещенной в России информации в 2017 году по решению Саратовского районного суда.

Асель Минбаева
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