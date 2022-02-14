В Германии столкнулись два пригородных поезда

При столкновении двух пригородных поездов в Германии погиб человек, более 10 пострадали. Как уточняет со ссылкой на правоохранительные органы Der Spiegel, инцидент произошел в районе Мюнхена.

В полиции сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина инцидента устанавливается.

Ранее стало известно, что крупная авария произошла на российской трассе: уточнялось, что 14 февраля массовое ДТП с участием более 20 автомобилей произошло в Екатеринбурге. Сообщалось о четырех пострадавших, среди которых три ребенка и одна женщина.