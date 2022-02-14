Девушка убрала коробку с луковицами в шкаф и удивилась получившемуся результату

Пользовательница Reddit опубликовала фотографию тюльпанов, которые выросли у нее в шкафу без воды и света. Девушка рассказала, что убрала коробку с луковицами на зиму, и крайне удивилась, обнаружив в ней растения.

«Эти тюльпаны росли в моем шкафу без солнечного света и воды», — подписала снимок авторша поста. В комментариях к публикации она объяснила, что держала луковицы дома и планировала посадить их в землю весной. «Кажется, тюльпаны не могли ждать так долго», — пошутила девушка о получившемся результате.

В комментариях под постом многие пользователи признались, что фотография показалась им крайне удивительной. Некоторые из них, как и авторша снимка, задались вопросом о том, как тюльпаны могли вырасти и зацвести без доступа света и воды. Пользователь под ником @thinkstopthink объяснил, что в ботанике процесс аномального роста растений в непрерывной темноте называется этиоляцией. В то же время несколько юзеров обратили внимание на то, что рост могла спровоцировать высокая температура внутри помещения.

Пользователи также вспомнили похожие истории о неожиданном росте растений. «Однажды я завел в качестве питомца картошку, с ней случилось то же самое. Покойся с миром, Перси. Ты ушел, но ты не забыт», — посмеялся Foootballdave. «Когда я был маленьким, моя vfnm выращивала розы в xekfyt под лестницей, используя тусклую лампочку. Розы были черными, а не красными», — добавил markmaksym.

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