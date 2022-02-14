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Украинский посол потребовал у Германии 12 тысяч противотанковых ракет

Посол Украины в ФРГ потребовал срочно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет

Фото: Bundeswehr

Ситуация вокруг «вторжения» России складывается драматично, а потому Украина срочно требует от Германии предоставить ей 12 тысяч противотанковых ракет. Об этом заявил посол республики в ФРГ Андрей Мельник, его слова цитирует Spiegel.

Дипломат подчеркнул, что Киев возобновляет запрос на поставку тяжелого вооружения, который был направлен в Берлин 3 февраля. При этом, как отмечает издание, первоначально в документе речь шла лишь об электронных системах слежения, средствах разминирования, цифровых радиостанциях, приборах ночного видения и прочего технического снаряжения.

Запрос на поставку противотанковых ракетных комплексов и снарядов к ним Германия получает впервые. «Сегодня мы должны быть готовы к наихудшему сценарию», — заявил Мельник.

Власти Германии систематически отказывают Украине в поставках оружия. Об этом в декабре 2021 года лично президенту страны Владимиру Зеленскому заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, такой же позиции придерживается и ее преемник Олаф Шольц.

Позднее Мельник назвал такой подход «страусиной» политикой. Он отметил, что Украина разочарована решением Германии отказать в поставках оборонительного вооружения и считает его несправедливым.

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Михаил Кириллов
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