Киркоров в шутку пригрозил Тодоренко из-за Ани Лорак

Российский певец Филипп Киркоров вступил в шуточную перепалку с ведущей и коллегой по шоу «Маска» Региной Тодоренко. Это случилось в эфире нового выпуска телепроекта, доступного на YouTube-канале НТВ.

После выступления участника в костюме осьминога Тодоренко попыталась угадать личность конкурсанта. Она предположила, что под маской может скрываться певица Ани Лорак. «Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции, немножечко "иксом", и так очень часто стоит Ани Лорак», — отметила Тодоренко.

Киркоров выступил в защиту Лорак и заявил, что у поп-звезды идеальная фигура. Он также в шутку пригрозил дать «по башке» Тодоренко за подобные заявления. «Ты обалдела? Я тебе сейчас дам! Какие еще "иксом"? Я тебе сейчас по башке дам! У Ани идеальные ноги! У нее вообще идеальная фигура», — сказал артист.

Отмечается, что в музыкальном шоу «Маска» все участники выступают анонимно в костюмах различных персонажей. Личность конкурсантов до последнего момента остается неизвестной как для зрителей, так и для судей.