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МВД захотело обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу

МВД предлагает обязать находящихся под административным надзором людей искать работу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министерство внутренних дел (МВД) России предлагает обязать находящихся после выхода из тюрьмы под административным надзором людей искать работу после освобождения. Об этом в понедельник, 14 февраля, на заседании рабочей группы в Госдуме заявила представитель ведомства Лариса Плотникова. Ее слова приводит РИА Новости.

Такая мера профилактики, как административный надзор, устанавливается судом. В частности, в отношении педофилов.

Ранее Плотникова также сообщила, что МВД прорабатывает законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. В частности, ведомство хочет закрепить за собой право использовать системы распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска.

Кроме того, министерство хочет запретить лицам, находящимся под надзором, использовать интернет. Вопросы по введению таких ограничений уже прорабатываются, уточнила представитель ведомства.

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Евгения Куликова
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