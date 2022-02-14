МВД захотело обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу
Министерство внутренних дел (МВД) России предлагает обязать находящихся после выхода из тюрьмы под административным надзором людей искать работу после освобождения. Об этом в понедельник, 14 февраля, на заседании рабочей группы в Госдуме заявила представитель ведомства Лариса Плотникова. Ее слова приводит РИА Новости.
Такая мера профилактики, как административный надзор, устанавливается судом. В частности, в отношении педофилов.
Ранее Плотникова также сообщила, что МВД прорабатывает законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. В частности, ведомство хочет закрепить за собой право использовать системы распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска.
Кроме того, министерство хочет запретить лицам, находящимся под надзором, использовать интернет. Вопросы по введению таких ограничений уже прорабатываются, уточнила представитель ведомства.