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Зюганов встретился с врачами Жириновского

Лидер КПРФ Зюганов встретился и пообщался с лечащими врачами Жириновского

Фото: Globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообщался с врачами, которые лечат заразившегося коронавирусом председателя ЛДПР Владимира Жириновского. О встрече с медиками политик рассказал в интервью KP.RU.

Зюганов заверил, что лидер ЛДПР находится под наблюдением проверенных специалистов. «У нас есть тут надежные кадры, врачи, специалисты, все, как следует…» — сказал он, подчеркнув, что желает Жириновскому скорейшего выздоровления.

При этом председатель КПРФ опроверг, что лично встречался с заразившимся коронавирусом политиком в больнице.

Ранее Зюганов рассказал, что причиной его профилактического лечения стала повышенная температура. При этом он не ответил прямо на вопрос о том, положительный или отрицательный у него тест на коронавирус.

О госпитализации Жириновского с омикрон-штаммом коронавируса сообщалось 9 февраля. По информации газеты «Коммерсантъ», он две недели скрывал, что заразился коронавирусом, из-за опасений, что данные об этом внесут ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Анна Щербакова
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