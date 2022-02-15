Назван способ похудеть для женщин старше 50 лет

Британский диетолог Шона Уилкинсон назвала способ более эффективно бороться с лишним весом для женщин старше 50 лет. Об этом сообщает Daily Express.

Эксперт рекомендует желающим похудеть есть больше продуктов, содержащих белок. Она считает, что это позволит лучше контролировать вес, набрать мышечную массу, потеря которой возможна после менопаузы, и наладить правильную выработку гормонов. По ее мнению, лучшими источниками белка являются фасоль, чечевица, нут и соя.

«Белок помогает снизить скорость расщепления углеводов, а значит вы получите более равномерный приток энергии, что поможет снизить тягу к сладкой и богатой углеводами пище», — говорить диетолог, отмечая, что это очень важно при похудении.

Кроме того, белок помогает набрать мышечную массу, что поспособствует ускорению метаболизма. «Ваши мышцы будут более активными, что может улучшить фигуру, поддержать правильный обмен веществ, потому что мышцы потребляют больше калорий, чем жировая ткань», — считает Уилкинсон.

Диетолог также заметила, что белковая пища расщепляется на аминокислоты, которые участвуют во многих функциях организма, в том числе в производстве гормонов. Например, тирозин и фенилаланин необходимы для выработки адреналина. Тирозин также участвует в производстве серотонина, называемого «гормоном счастья».

Уилкинсон предупредила, что повышать уровень потребления белка следует осторожно, так как слишком большое его количество может привести к набору лишних килограммов. «Но, если вы увеличите употребления белка до нужного количества, он может быть бесконечно полезен», — подытожила врач.

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