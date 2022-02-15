Глава МИД Британии Трасс рассказала об оскорблениях Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей безразличны оскорбления со стороны российского коллеги Сергея Лаврова, и она продолжит добиваться своих целей по решению кризиса вокруг Украины. Цитату приводит Reuters.

«Нас беспокоит правительство, которое является экспансионистским, которое стремится подорвать демократию на своей границе, и мы будем говорить об этом во всеуслышание. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем», — рассказала дипломат.

Reuters отмечает, что речь идет о заявлении Лаврова по итогам встречи с Трасс, в котором он назвал диалог с Западом разговором с глухим. «Я, честно, разочарован, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере наши подробнейшие разъяснения [по ситуации вокруг Украины] в общем-то упали на неподготовленную почву», — отметил глава МИД.