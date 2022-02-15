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Опубликованы новые кадры захвата акимата Алма-Аты

Появилось новое видео захвата здания акимата Алма-Аты во время январских беспорядков

Появились новые кадры захвата здания акимата (администрации) Алма-Аты во время январских беспорядков. Видео, обнародованное Генпрокуратурой Казахстана, опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

На кадрах, в частности, запечатлены драки протестующих с силовиками, вооруженными щитами и дубинками.

Ранее Генпрокуратура Казахстана сообщила об аресте двух иностранцев, участвовавших в захвате акимата в ночь на 5 января и избивавших силовиков. Из какой страны приехали обвиняемые, не уточняется.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены с помощью армии. Погибли 225 человек. Арестованы почти 800 подозреваемых в грабежах и других преступлениях.

София Сарджвеладзе
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