Казахстан сообщил об аресте участвовавших в беспорядках иностранцев

Генпрокуратура Казахстана сообщила об аресте двух иностранных граждан, участвовавших в массовых беспорядках в январе этого года. Информация опубликована на сайте ведомства.

По версии следствия, иностранцы участвовали в захвате здания акимата (администрации) Алма-Аты в ночь на 5 января. Они отобрали у силовиков щиты и дубинки и избивали безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, защищавших здание.

Иностранцы обвиняются по статьям «Участие в массовых беспорядках» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Их личности удалось установить по камерам видеонаблюдения. 1 февраля они взяты под стражу.

Протесты в Казахстане вспыхнули из-за повышения цены на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими. В ряде регионов были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию. Погибли 227 человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан была направлены войска ОДКБ, которые взяли под охрану инфраструктурные объекты.

В январе казахстанские СМИ опубликовали видео с задержанным, который заявил, что участвовал в беспорядках за 200 долларов США. Он назвал себя безработным из Киргизии, однако в нем быстро узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека, который приехал в Алма-Ату на гастроли. Музыканта отпустили без предъявления обвинений. Позже он объяснил, что оговорил себя в надежде выйти на свободу.

