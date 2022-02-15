Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Казахстан сообщил об аресте участвовавших в беспорядках иностранцев

В Казахстане арестованы два иностранца, обвиняемые в захвате акимата Алма-Аты

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Генпрокуратура Казахстана сообщила об аресте двух иностранных граждан, участвовавших в массовых беспорядках в январе этого года. Информация опубликована на сайте ведомства.

По версии следствия, иностранцы участвовали в захвате здания акимата (администрации) Алма-Аты в ночь на 5 января. Они отобрали у силовиков щиты и дубинки и избивали безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, защищавших здание.

Иностранцы обвиняются по статьям «Участие в массовых беспорядках» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Их личности удалось установить по камерам видеонаблюдения. 1 февраля они взяты под стражу.

Материалы по теме:
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января

Протесты в Казахстане вспыхнули из-за повышения цены на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими. В ряде регионов были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию. Погибли 227 человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан была направлены войска ОДКБ, которые взяли под охрану инфраструктурные объекты.

В январе казахстанские СМИ опубликовали видео с задержанным, который заявил, что участвовал в беспорядках за 200 долларов США. Он назвал себя безработным из Киргизии, однако в нем быстро узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека, который приехал в Алма-Ату на гастроли. Музыканта отпустили без предъявления обвинений. Позже он объяснил, что оговорил себя в надежде выйти на свободу.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой
Экс-глава управления МЧС предстанет перед судом за аферу на 65 миллионов рублей
В Петербурге справку о наличии антител приравняли к ковид-сертификатам
Названы сроки принятия Госдумой обращения о признании ЛНР и ДНР
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова Украиной
Российские конькобежцы установили олимпийский рекорд на Играх-2022 в Пекине
В России оценили ответ Борреля на письмо Лаврова
В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения в общественных местах
Трое грабителей напали на стоматологическую клинику и вынесли миллионы рублей
Россияне набрали рекордное число микрозаймов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.