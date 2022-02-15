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На Украине начнут сажать в тюрьму за антисемитизм

Верховная Рада Украины приняла закон об уголовной ответственности за антисемитизм

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине начнут наказывать штрафами и сажать в тюрьму за антисемитизм. Соответствующий закон во втором чтении приняла Верховная Рада, сообщает пресс-служба парламента республики.

Закон вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).

Так, согласно документу, за проявление антисемитизма будут наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от пяти до восьми лет. Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, грозят штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В обоих случаях ответственному запретят занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет или бессрочно.

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Если в антисемитизме уличат группу лиц или действия повлекут тяжкие последствия, наказанием станет лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон о предотвращении и противодействии антисемитизму. В документе дается определение антисемитизму и перечислены виды ответственности за него. Согласно законопроекту, антисемитизмом считаются убийство и причинение иного вреда лицам еврейского происхождения, публичные оскорбления в их адрес, отрицание Холокоста.

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Алиса Реброва
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