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В Верховной Раде оценили вероятность нападения России на Украину

Депутат Верховной Рады Арахамия: полномасштабное нападение России на Украину невозможно

Фото: Press Service of the Joint Forces Operation / Reuters

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия оценил вероятность «полномасштабного нападения» России на Украину. Об этом он высказался в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Запись ток-шоу была опубликована на YouTube.

Арахамия подчеркнул, что с военной точки зрения подобное нападение невозможно. Депутат добавил, что данные украинской разведки не подтверждают подготовку российских военных ко вторжению. «99,9 процентов что послезавтра (16 февраля — прим. "Ленты.ру") ничего не будет», — отметил он.

Парламентарий также упомянул, что во время проводимых военных учений десятки российских танков увязли в болотах. «Сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать», — заявил Арахамия.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что не верит в сценарий атаки на Киев. Он указал на то, что подобный маневр возможен только с территории Белоруссии, и напомнил про сложный заболоченный рельеф на украинско-белорусской границе.

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Георгий Нестеров
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