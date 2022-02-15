В Госдуме назвали бессмысленным новый референдум в Донбассе

Новый референдум в самопровозглашенных республиках Донбасса является бессмысленным. Таким его назвал депутат Государственной Думы Казбек Тайсаев в ходе пленарного заседания, видеотрансляцию которого ведет ТАСС на своем сайте.

По его словам, сотни тысяч жителей Донбасса обращаются с просьбой принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поэтому в проведении нового референдума никакого смысла нет, добавил Тайсаев.

Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Ксении Горячевой. Она спросила, стоит ли перед принятием каких-либо решений по вопросу ЛНР и ДНР, которые могут привести к «серьезным дипломатическим проблемам», узнать у жителей республик их мнение. По ее утверждению, оно могло поменяться за семь лет конфликта.

Ранее в Госдуме началось пленарное заседание, где депутаты с помощью рейтингового голосования решат, как именно направить президенту России Владимиру Путину обращение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

