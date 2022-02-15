Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине

США предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

По его словам, правительство США предлагает такую сумму, чтобы поддержать программу экономических реформ и продолжение взаимодействия Киева с Международным валютным фондом.

14 февраля сообщалось, что власти Германии согласились дать Украине денег и одобрили Киеву кредит на 150 миллионов евро. В январе кредит в 100 миллионов долларов предложила Канада, в феврале Франция согласилась предоставить кредит в 200 миллионов евро и финансовые гарантии на сумму в миллиард евро.

Значительный объем кредитов Украина получает от объединений стран и международных организаций. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе 2022 года заявила, что Евросоюз предоставит новый кредит на 1,2 миллиарда евро из-за «угрозы вторжения России».