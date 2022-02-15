На территории Польши ввели особый режим киберугрозы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны особый режим кибергурозы в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Об этом говорится на официальном сайте правительства, пишет РИА Новости.

«В целях противодействия угрозам в киберпространстве премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) на всей территории страны​​​. Режим угрозы действует с сегодняшнего дня (15 февраля 2022 года), с 23:59, до 28 февраля 2022 года, до 23:59», — говорится в сообщении.

При этом МВД не поясняет причины, по которой в стране вводится режим киберугрозы. Уточняется, что прежде всего это сигнал службам безопасности «проявлять особую бдительность и проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем».

Отмечается, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом.

Предыдущий раз режим ALFA-CRP вводился в Польше 18 января из-за «потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных».

Ранее сообщалось, что в работе украинских банков и правительственных сайтов произошел масштабный сбой. В частности, перестал работать сайт Минобороны страны. Причины масштабного сбоя и связь неполадок между собой пока неизвестны.