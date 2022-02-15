Двое дворников изнасиловали россиянку на востоке Москвы

На востоке Москвы задержали двух дворников 29 и 40 лет, обвиняемых в изнасиловании 28-летней москвички на Вешняковской улице. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 13 февраля они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину рядом с одним из жилых домов и надругались над ней. Крики потерпевшей услышали очевидцы, которые сразу позвонили в полицию. Злоумышленников задержали на месте преступления. Как пишут РИА Новости, они оказались уроженцами одной из стран ближнего зарубежья.

В отношении них возбудили дело по статье 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ. В ближайшее время их отправят в СИЗО.

В январе также сообщалось, что в Москве семерых мигрантов задержали за разбойное нападение на россиянина.