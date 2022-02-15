Канцлер Германии рассказал о повестке по расширению НАТО

Расширение НАТО не планируется и не обсуждается, его нет на повестке дня, и все это знают. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

По словам главы ФРГ, в процессе переговоров между западными странами и Россией сложилась «странная ситуация» относительно вопроса о расширении НАТО. «Нам не придется заниматься этой темой, пока каждый из нас находится на своем посту», — заявил канцлер.

15 февраля в московском Кремле прошли переговоры между Путиным и Шольцем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, что Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

