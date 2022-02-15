Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер Германии рассказал о повестке по расширению НАТО

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что расширение НАТО не планируется и не обсуждается
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Расширение НАТО не планируется и не обсуждается, его нет на повестке дня, и все это знают. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

По словам главы ФРГ, в процессе переговоров между западными странами и Россией сложилась «странная ситуация» относительно вопроса о расширении НАТО. «Нам не придется заниматься этой темой, пока каждый из нас находится на своем посту», — заявил канцлер.

15 февраля в московском Кремле прошли переговоры между Путиным и Шольцем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, что Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Канада впервые применит принятый в 1988 году закон из-за протестующих
Глобальное потепление побило рекорд за последние 200 тысяч лет
Женщина обнаружила туалетную бумагу в фастфуде из KFC
Назван срок сохранения антител к коронавирусу у детей
Погрузку танков Т-72Б3 после учений показали на видео
Россияне массово бросились искать билеты в одну популярную пляжную страну
Судья в отставке заявил об отсутствии в России безопасных способов самообороны
В «Векторе» предупредили о патологических изменениях в легких при омикроне
Канцлер Германии рассказал о повестке по расширению НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.