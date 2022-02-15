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Бионический имплант помог овцам видеть

Ученые испытали на овцах бионический чип, возвращающий зрение

Фото: University of Sydney

Австралийские ученые успешно испытали на овцах имплант, который позволяет вернуть зрение. Об этом сообщает «Би-би-си».

Исследованием занимались специалисты Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса. Разработанное учеными устройство Phoenix 99 позволяет записывать изображение с внешней камеры и с помощью особого бионического импланта передавать его на сетчатку глаза. Технология поможет вернуть зрение людям, страдающим от дегенеративных расстройств.

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Phoenix 99 состоит из небольшой камеры, установленной на очках. Изображение захватывается оборудованием и передается в виде электрических импульсов на сетчатку глаза, таким образом позволяя пациенту видеть. Специалисты испытали изобретение на овцах, которым имплантировали чипы хирургическим путем. Сообщается, что животные находились под наблюдением в течение трех месяцев.

Основная цель испытания заключалась в выявлении побочных эффектов. «Неожиданных реакций со стороны ткани вокруг импланта не было, и мы ожидаем, что он может оставаться на месте в течение многих лет», — отметил инженер-биомедик Сэмюэл Эггенбергер (Samuel Eggenberger).

«Я думаю, что технология создания бионических глаз движется в правильном направлении. Но мы должны пристально наблюдать за развитием технологии», — прокомментировала изобретение руководитель отдела обслуживания слабовидящих в Южном колледже оптометрии в Мемфисе доктор Карен Скуайр (Karen Squier).

В конце января стало известно о создании немецкими специалистами прибора, который позволяет слепым ориентироваться с помощью инфракрасного диапазона. Ученые отметили, что камеры девайса работают в инфракрасном спектре, поэтому слабовидящие люди могут передвигаться даже в полной темноте.

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Андрей Ставицкий
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