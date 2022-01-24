Слепым позволили «видеть» в инфракрасном диапазоне

Немецкие специалисты создали прибор, который позволяет слепым ориентироваться с помощью инфракрасного диапазона. Об этом сообщает издание Futurism.

Гарнитуру для слепых создали ученые Мануэль Зан (Manuel Zahn) и Армаган Ахмад Хан (Armaghan Ahmad Khan) из Технического университета Мюнхена. Девайс анализирует окружающее простанство с помощью сенсоров и может направлять людей со слабым зрением. По словам специалистов, девайс позволяет пациентам «видеть» помещение перед собой в инфракрасном диапазоне.

Напоминающее по форме очки устройство было напечатано на 3D-принтере. В аппарат встроены камеры для захвата стереоскопического изображения, картинка передается на небольшой компьютер. На руке пациента находится специальная манжета с 25 приводами, которые тактильно указывают правильное направление движения. Благодаря вибрации пользователь может почувствовать расстояние до предметов и избежать столкновения с ними.

Во время внутреннего тестирования очки показали свою эффективность. Все пятеро участников исследования, которые надели прототип устройства на свою голову, смогли успешно пересечь полосу препятствий. После трех прогонов испытуемые показали улучшенные результаты по ориентации в пространстве.

Ученые отметили, что камеры девайса работают в инфракрасном спектре, поэтому слепые люди могут передвигаться даже в полной темноте. «Самый распространенный инструмент для слабовидящих — трость. Но она не способна указать расстояние до предметов, находящихся далеко», — говорится в исследовании.

Ранее в Великобритании провели первую в стране операцию по установке глазного импланта 88-летней женщине. Чип вернул пациентке зрение и позволил ей успешно ориентироваться в пространстве.