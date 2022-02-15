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Двое российских подростков умерли при падении с девятого этажа

Фонтанка пишет, что двое 15-летних подростков умерли при падении с 9-го этажа в Петербурге

Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Двое 15-летних подростков умерли при падении с крыши девятиэтажного здания на севере Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Тела погибших у дома на проспекте Тореза обнаружил прохожий. Мужчина сообщил об увиденном по номеру 112, но не стал подходить к лежащим на асфальте.

Сотрудники прибывшей на место происшествия скорой помощи определили, что тела принадлежат 15-летней девушке и ее ровеснику. Оба скончались на месте.

Отмечается, что в девятиэтажке, под окнами которой нашли тела подростков, жила семья погибшей девочки.

По информации Telegram-канала Baza, подростки не оставили предсмертных записок, или их пока не нашли. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах школьница покончила с собой у себя дома. Тело пятиклассницы обнаружили в шкафу. По информации СМИ, незадолго до гибели у девочки был конфликт с матерью.

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Марина Совина
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