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Лавров прокомментировал ситуацию с ОБСЕ в Донбассе

Глава МИД России Лавров выразил надежду, что в Донбассе не повторится косовский сценарий

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что в Донбассе не повторится косовский сценарий, когда отзыв миссии ОБСЕ стал сигналом к началу агрессии НАТО в бывшей Югославии, сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что в Донбассе не повторится история с миссией ОБСЕ в Косово, где ее отзыв был использован как спусковой крючок для агрессии НАТО», — заявил глава МИД.

13 февраля стало известно, что сотрудники миссии ОБСЕ из США начали покидать Донецк. При этом в самой организации отъезд наблюдателей пока не прокомментировали. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал эту ситуацию сигналом о готовности к провокациям США.

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Дмитрий Сотак
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