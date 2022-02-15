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Британская семья получила особняк за 13 долларов

Британская семья купила лотерейный билет за $13 и выиграла особняк за $4,7 миллиона

Фото: Depositphotos.com

Британская пара с новорожденным ребенком победила в лотерее и получила роскошный особняк. Семья потратила на выигрышный билет 13 долларов, отмечает New York Post.

Бекка и Бен Потт вместе с дочерью переехали из двухкомнатной квартиры на востоке Лондона в двухэтажный дом. Они выиграли недвижимость за 4,7 миллиона долларов в лотерее Omaze Million Pound House Draw. Пара чуть не упустила счастливый билет — по словам Бекки, ее муж участвовал во всех предыдущих розыгрышах, но в этот раз забыл о лотерее. Однако сама Бекка ранее купила пачку билетов без его ведома, увидев роскошный дом в рекламе.

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Особняк располагается в элитном жилом районе Аскот в графстве Беркшир на юге Британии. Внутри есть пять спален и четыре ванные. Снаружи — приватный сад. «Дом великолепный. Мы хотели переехать в место побольше с тех пор, как я родила. Теперь первый день рождения нашей дочери пройдет в особняке, а ее бабушки и дедушки смогут остаться на ночь — нам было негде их разместить в старой квартире, но в новом доме мы можем выделить для них целый этаж», — заявила Бекка.

Организаторы лотереи покрыли все налоги на собственность и судебные расходы, — примерно 27,1 тысячи долларов — чтобы помочь семье обустроиться в новом доме. Бен и Бекка могут делать с недвижимостью все, что захотят: жить в особняке, сдать его в аренду или продать. «Мы точно поживем тут до осени, но что бы мы не решили потом, теперь наша дочь обеспечена до конца жизни», — отметила Потт.

В январе житель Соединенного королевства выиграл 2,7 миллиона долларов. Ян Блэк купил лотерейный билет спонтанно— после ночной смены на заводе он зашел в магазин за газетой и решил попытать удачу. После получения приза британец сразу же уволился с работы.

Александра Качан
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