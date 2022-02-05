Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Британец выиграл в лотерее 11 миллиардов рублей

Британец сорвал джекпот в размере 11 миллиардов рублей в лотерее EuroMillions

Фото: Pixabay.com

Британец выиграл в лотерее EuroMillions 130 миллионов евро (почти 11,3 миллиарда рублей), пишет Daily Star.

Имя победителя, сорвавшего джекпот в крупном размере, пока не разглашается, однако известно, что он угадал пятничные выигрышные номера 3, 25, 38, 43, 49 и Lucky Stars 03, 07. Сам лотерейный билет обошелся ему в 2,5 евро. Победитель сможет забрать средства в течение полугода.

Лотерея EuroMillions проводится во Франции, Испании, Великобритании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, а также Португалии, Ирландии и Австрии. Налогом выигрыши облагаются только в Швейцарии.

Ранее житель Великобритании выиграл два миллиона фунтов стерлингов (209 миллионов рублей) в лотерею и сразу же уволился с работы на заводе. 61-летний Ян Блэк возвращался домой после ночной смены на заводе и решил заехать в магазин, чтобы купить газету. Заодно на кассе он приобрел лотерейный билет. Он оказался счастливым и принес мужчине крупную сумму с большим количеством нулей.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Госдеп рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Си Цзиньпина
Найден способ спасти планету с помощью микробов
В одном из московских дворов заметили мусорки с «научной начинкой»
Раскрыта опасность консервов
Начало войны на Украине назвали последним шансом США удержать Европу
В России создадут гибридные двигатели для аэротакси и конвертопланов
Британец выиграл в лотерее 11 миллиардов рублей
Посол опроверг нападение России на Украину
В Раде рассказали о «запрете» США для Зеленского
Госдеп США вступился за закрытый в Москве Deutsche Welle
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.