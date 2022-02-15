В Госдуме назвали главные приоритеты России на фоне ситуации на Украине

Государственная безопасность и защита граждан остаются главными приоритетами России на фоне ситуации на Украине. Их назвал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Он напомнил, что Россия не собирается ни вторгаться, ни нападать, ни проявлять агрессию по отношению к Украине, вокруг которой складываются непростые обстоятельства. США, в свою очередь, проводят политику, направленную на усугубление сложившейся ситуации и повышение градуса напряжения, добавил депутат.

«Напряжение нарастает с каждым днем, а в момент адекватного ответа с нашей стороны на подобные действия Россию хотят обвинить в обострении конфликта», — заключил Белик.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозы «вторжения» на Украину «очень смехотворными и странными». Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны.