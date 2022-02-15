Инфекционист прокомментировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Москве носит временный характер, нынешняя эпидемиологическая ситуация в городе сопоставима с «пилой», заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Далее он предрек рост заболеваемости, его комментарий приводит РИА Новости.

«Надо понаблюдать несколько дней или даже парочку недель. Безусловно, еще будет повышение», — допустил Малышев.

По его мнению, рост возможен, поскольку жители Москвы все еще плохо соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Инфекционист подчеркнул, что следует продолжать вакцинацию и соблюдать меры барьерной защиты.

Ранее Малышев отмечал, что в марте в Москве заболеваемость COVID-19 может снизиться, а потом опять повыситься.

До этого вирусолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов рассказал, что в России к началу марта заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, однако позже может произойти новый подъем инфекции.

По его мнению, подъем заболеваемости в марте-апреле по-разному проявится в тех или иных климатических зонах. К лету в России установится локальный минимум, уверен Щелканов.