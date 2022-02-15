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Невеста впервые увидела жениха на свадьбе и сразу влюбилась в него

В Великобритании женщина вышла замуж за мужчину, с которым ни разу не встречалась

Фото: Unsplash

В британском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, женщина вышла замуж за мужчину, с которым ни разу не встречалась до свадьбы. Как пишет The Sun, невеста впервые увидела жениха лишь на церемонии бракосочетания и сразу же влюбилась в него.

По словам 27-летней учительницы Мишель Дженкинс, в 2019 году она решила, что пришло время выйти замуж. Ей хотелось найти мужчину, который тоже хочет завести семью, но она не знала, где и как это сделать. Знакомства в интернете британка не рассматривала, так как у нее уже был негативный опыт встреч с молодыми людьми с сайтов знакомств.

Ответом на ее вопрос стало телешоу под названием «Брак с первого взгляда». Согласно его правилам, ведущие сами подбирают участницам женихов, с которыми те знакомятся непосредственно на свадьбе. Дженкинс подала заявку на участие и в марте 2020 года вошла в полный гостей зал, где ее уже ждал будущий муж — ИТ-специалист Оуэн. «Все было как в тумане, поскольку я решила не надевать очки, — вспоминает британка. — Только когда приблизилась к Оуэну, я смогла разглядеть его лицо. К счастью, он оказался очень симпатичным!»

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В первую брачную ночь пара проговорила до четырех часов утра. Выяснилось, что у молодоженов много общего. Уже через неделю Дженкинс призналась мужу в любви. После медового месяца британцы начали жить вместе, и именно в тот момент началась пандемия. В итоге они проводили 24 часа в сутки вместе, и это пошло на пользу их отношениям.

Через год после свадьбы Оуэн сделал настоящее предложение возлюбленной, таким образом показав, что он по-прежнему выбирает ее. «Этот момент так много значил для нас обоих, мы будто выбрали друг друга и в реальной жизни», — сказала Дженкинс.

Ранее также стало известно, что жительница США Эшли Балк согласилась выйти замуж за молодого человека из Англии после полутора лет общения в сети. Пара регулярно созванивалась по видеосвязи — так они познакомились с друзьями друг друга.

Евгения Черкасова
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