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Медведев назвал угрозу для России

Дмитрий Медведев назвал импорт минеральных ресурсов угрозой для экономики России

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Зависимость России от поставок минеральных ресурсов из других стран создает серьезные риски для экономической безопасности. Такую угрозу назвал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он считает, что огромные запасы ценного сырья, которые есть в России, не всегда рационально используются. Существует дисбаланс между экспортом и импортом отдельных видов минеральных ресурсов, на проблему нужно обратить пристальное внимание, сказал Медведев.

Зампред Совбеза признал, что многие виды стратегически важного сырья России приходится импортировать, а это риск для национальной безопасности. «Некоторые из этих стран находятся в не самых простых отношениях с нашим государством. По коммерческим и политическим мотивам они могут в любой момент взвинтить цены или просто прекратить поставки. Или использовать подобную зависимость как средство давления на нас в конкурентной борьбе», — считает Медведев.

Он добавил, что у России есть большие месторождения стратегически важного минерального сырья, но их разработка по экономическим причинам нерентабельна. Медведев отметил, что Россия, например, обладает 25 процентами мировых запасов редкоземельных металлов, но в стране нет полной производственной цепочки для их глубокой переработки.

В прошлом году Медведев высказался, что Россия не должна импортировать продукты из-за рубежа, учитывая ее сельскохозяйственные возможности.

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Мария Строителева
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