Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты предрекли популярность женской одежды среди мужчин

Модные эксперты Daily Star отметили, что мужчины начали носить юбки и жемчужные браслеты

Фото: Mike Blake / Reuters

Модные эксперты предрекли популярность традиционно женской одежды и украшений среди мужчин. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Журналисты издания обратили внимание на одну из последних публикаций в Instagram звезды популярного телешоу Love Island Джордана Хеймса. 26-летний мужчина сфотографировался в розовых брюках и укороченном свитере в сочетании с кружевными перчатками, жемчужным браслетом и кольцом цвета фуксии.

Стилисты популярного интернет-магазина BoohooMan отметили, что сейчас в мире моды наблюдается сдвиг в сторону гендерно-нейтральной одежды. «Мужчины начали носить вещи пастельных оттенков и юбки — мы вступаем в эпоху, когда нет ничего запретного. Этот путь проложили современные иконы стиля, такие как Гарри Стайлс, Джейден Смит и Билли Портер», — объяснили специалисты.

Директор британского производителя одежды Hawthorn Роб Уильямс согласился с этим мнением и добавил, что в данном контексте модная индустрия сделала шаг вперед. «В конечном счете любой человек может отлично выглядеть в чем угодно, независимо от того, кто исторически носил ту или иную вещь. Приятно видеть, что все больше знаменитостей и инфлюэнсеров носят одежду, которая соответствует их предпочтениям. Это открывает глаза многим, кто, возможно, даже не задумывался о гендерно-нейтральном стиле», — заявил он.

Материалы по теме:
Ниже пояса Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
Ниже поясаМужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
16 июля
«Это демонстрация свободы» Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
«Это демонстрация свободы»Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
2 ноября

Отмечается, что одной из главных тенденций среди мужчин в 2022 году являются пастельные оттенки и жемчужные ожерелья. По словам персонального стилиста Летиции Томассо, женские украшения годами использовались во время модных съемок знаменитостей-мужчин для глянцевых изданий.

«Я думаю, что мужчины все чаще будут появляться на красных дорожках в бриллиантовых и жемчужных ожерельях. То, что много лет назад считалось женственным, теперь стало основным элементом мужского стиля. Это и розовые топы, и обесцвеченные волосы, и цветочные принты», — заключила Томассо.

Ранее в феврале пуэрториканский рэпер Бенито Окасио, известный под псевдонимом Bad Bunny, снялся в рекламе бренда Jacquemus в женском наряде. Фотограф запечатлел хип-хоп-исполнителя на фоне бассейна и океана в различных нарядах марки ярких цветов. Так, например, знаменитость позировал в розовом мини-платье на лямках и голубых босоножках с высокими носками.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Валиева стала лидером в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Россия перебросила самолеты дальней авиации в Сирию
Канцлер Германии высказался о ситуации с Deutsche Welle
Раскрыта судьба популярного iPhone
Евросоюз осудил призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР
Путин назвал силовое сдерживание России угрозой национальной безопасности
Женщина нашла пятилетний чизбургер, ужаснулась и решила отказаться от фастфуда
Поджегшей восьмилетнего сына россиянке отменили приговор
Жакмюс посвятил пост россиянке после ее гомофобного замечания в его адрес
Путин заявил об отсутствии «политической окраски» «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.