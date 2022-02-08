Мужчина снялся в рекламе Jacquemus в мини-платье

Пуэрториканский рэпер Бенито Окасио, известный под псевдонимом Bad Bunny, стал героем новой рекламной кампании люксового бренда Jacquemus. Фотографии появились в Instagram-аккаунте компании.

Фотограф запечатлел хип-хоп-исполнителя на фоне бассейна и океана в различных нарядах марки ярких цветов. Так, например, знаменитость снялся в розовом мини-платье на лямках и голубых босоножках с высокими носками. Мужчина также позировал в зеленом костюме, состоящем из рубашки и широких брюк. На одном из кадров он сидит на гидроцикле в жилетке и без плавок.

Известно, что съемка новой коллекции LE SPLASH состоялась в Майами. Автором фотосессии выступил нью-йоркский фотограф Том Кнеллер (Tom Kneller).

В ноябре прошлого года сообщалось, что знаменитые мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Так, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт вышел на красную ковровую дорожку в черных лонгсливе, вельветовом пиджаке, плиссированной юбке длины миди из кожи и грубых ботинках. Британский певец Олли Александер, в свою очередь, предстал перед фотографами в полупрозрачном платье с разноцветным принтом.