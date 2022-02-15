Меркель предложили стать посредником между Россией и Украиной

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель предложили рассмотреть на роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. С такой инициативой выступил сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч, передает РИА Новости.

Барч отметил, что кандидатура Меркель подойдет из-за ее репутации. «Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию», — высказался он. Политик заключил, что новое правительство канцлера Олафа Шольца не выполняет посредническую функцию в достаточной степени.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Берлин привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, власти Пятой республики поставили цель добиться урегулирования ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.​​​​