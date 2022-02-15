Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию из-за «вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной». Об этом сообщается на сайте госдепартамента.

В ведомстве отметили, что граждане Соединенных Штатов должны немедленно выехать из Белоруссии коммерческими или частными средствами.

Среди причин, по которым Госдеп не рекомендует въезжать в Белоруссию, также указаны риск задержания и пандемия коронавируса. Помимо этого американцам рекомендовали воздержаться от поездок в Молдавию.

Ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. На этом фоне около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта.