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Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию из-за «вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной». Об этом сообщается на сайте госдепартамента.

В ведомстве отметили, что граждане Соединенных Штатов должны немедленно выехать из Белоруссии коммерческими или частными средствами.

Среди причин, по которым Госдеп не рекомендует въезжать в Белоруссию, также указаны риск задержания и пандемия коронавируса. Помимо этого американцам рекомендовали воздержаться от поездок в Молдавию.

Ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. На этом фоне около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта.

Ксения Назарова
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