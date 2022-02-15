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В США рассказали о расплате за жадность Киева

Журналист Time Шустер назвал панику вокруг Украины расплатой за корыстные интересы Киева

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер назвал повышенное внимание и панику вокруг Украины расплатой за жадность Киева. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Шустера, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал ему, что США предупредили Киев о грядущем «российском вторжении» еще прошлой осенью. Шансы нападения на страну в Вашингтоне оценили в 80 процентов. На то, что начало происходить потом, повлияли корыстные интересы Киева, уверен журналист.

«Украинцы на это не купились, но увидели возможность — "больше помощи, больше внимания" — и подыграли. Теперь они жалеют. Слишком много внимания», — написал Шустер.

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Алиса Реброва
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