В США назвали возможного главу «марионеточного режима» России на Украине

Россия может рассматривать бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева как возможного главу «марионеточного режима», который она якобы хочет установить на Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в западных спецслужбах, знакомый с разведданными США, передает ТАСС.

«[В Москве] могли бы поставить Олега Царева и других на руководящие должности в ходе этих усилий [по созданию подконтрольного РФ правительства]», — сказал собеседник издания. Уточняется, что имя Царева есть в материалах американской разведки, с которыми ознакомили представителей Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии — стран, вместе с США входящих в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes).

Царев назвал эту ситуацию довольно забавной, отметив, что он совершенно не подходит на приписываемую ему роль. «Меня даже не зовут выступать на государственных каналах, потому что я недостаточно важная шишка. Я работаю директором санатория в Ялте», — указал экс-парламентарий.

Работающий на Украине американский политолог Брайан Меффорд в разговоре с Financial Times сказал, что Царев является токсичным политиком, который практически не имеет шансов получить поддержку в Киеве. Другой источник издания — бывший сотрудник одной из западных разведслужб — предположил, что Москва может рассматривать бывшего депутата в качестве временной фигуры.

Ранее в феврале Царев обвинил европейских политиков в попытках отвлечь Россию от милитаризации Украины. По его мнению, для этого иностранные послы и представители Запада ездят в Москву, встречаясь с российским президентом Владимиром Путиным.