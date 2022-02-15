В Казахстане задержали участвовавших в январских беспорядках членов ОПГ

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании шестерых членов организованной преступной группы (ОПГ), которая причастна к многочисленным преступлениям на территории Алма-Атинской области, а также к погромам во время январских массовых беспорядков. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что члены группировки — бывшие спортсмены и ранее судимые лица. В КНБ считают, что они причастны к случаям вымогательства, разбоя, самоуправства, хулиганства, криминального покровительства предпринимателям и скотокрадства.

Кроме того, в ходе обысков у них были найдены предметы, подтверждающие участие членов ОПГ в мародерстве во время беспорядков в Алма-Ате. Также у задержанных изъяли большое количество оружия и боеприпасов, в том числе из двух схронов, местонахождение которых выдали члены группировки.

Ранее стало известно о задержании в Казахстане криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий. Он и его группировка подозреваются в похищении 24 человек во время массовых беспорядков в республике. По версии прокуратуры, похищенных жестоко избивали, один из них скончался. Также власти считают, что Джумагельдиев мог быть организатором погромов.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газомоторное топливо. Экономические требования со временем переросли в политические, а протесты — в массовые беспорядки, погромы и столкновения с полицией.