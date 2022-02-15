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В российском порту десять человек отравились при ремонте судна

В порту Невельска на Сахалине десять человек отравились неизвестным веществом

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Десять человек отравились неизвестным веществом при ремонте турецкого судна в порту Невельска Сахалинской области. Об этом рассказал РИА Новости во вторник, 15 февраля, представитель экстренных служб.

Собеседник агентства пояснил, что все пострадавшие являются гражданами России. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным источника РЕН ТВ, все произошло на сингапурском судне BORDO MAVI. На нем проводились работы с присадками.

Ранее краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино в Приморье. Старший механик погиб, капитана госпитализировали с переохлаждением. Владелец судна заявил, что удалось эвакуировать 14 членов экипажа. «Акванавт» затонул за несколько минут.

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Анна Щербакова
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