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В Госдуме заявили о готовности сделать все возможное для мира в Донбассе

Депутат Туров заявил, что Россия делает все возможное для установления мира в Донбассе

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Россия с дипломатической точки зрения делает все возможное для реализации Минских соглашений, чтобы установить мир в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, его слова приводит сайт партии «Единая Россия».

Туров подчеркнул, что эскалацию провоцирует украинская сторона. По его словам, официальный Киев с 2015 года не выполнил ни один пункт по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. «Продолжаются регулярные обстрелы, в зоне разграничения находится тяжелое вооружение, системы залпового огня, которые там не могут находиться, гибнут мирные граждане, гибнут дети, уничтожается социальная инфраструктура, уничтожаются города и села на Донбассе», — заявил парламентарий.

Россия, в свою очередь, неоднократно помогала жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), утверждает депутат. В пример он привел гуманитарные конвои и указы президента Владимира Путина.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

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Варвара Кошечкина
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