В Перу нашли древние мумии принесенных в жертву детей

Ученые обнаружили в Перу шесть мумий, которые, вероятно, принадлежали детям, принесенным в жертву народами Анд, жившим до инкской эпохи. В том же захоронении, расположенном в археологическом комплексе Кахамаркилья к востоку от Лимы, были найдены тела семи взрослых людей, завернутые в ткань. Об этом сообщает издание The National.

Находка 13 мумий стала очередной в серии открытий, сделанных в том же районе. В ноябре прошлого года археологи из Национального университета Сан-Маркос обнаружили доинкскую гробницу, которая, вероятно, принадлежала известному торговцу. В захоронениях под городской площадью древнего города Кахамаркилья также нашли кости животных, принесенных в жертву, и глиняные горшки. В древних мезоамериканских культурах, которые существовали до инков, майя и ацтеков, жертвоприношения, в том числе и человеческие, считались способом умилостивить богов и запугать врагов.

По словам ученых, дальнейшие исследования останков, в том числе анализ образцов ДНК, а также изотопов стронция и азота, позволят подробнее узнать, что именно произошло с людьми из захоронения в Кахамаркилья, а также их связь с мумией торговца. Древний андские народы считали, что после смерти люди не исчезают, а принесенные в жертву люди сопровождают душу усопшего на его пути в загробный мир.

В 2018 году ученые из Национального университета Трухильо и Университета Тулане обнаружили в Уанчако (север Перу) останки более 200 лам и 140 детей, что на настоящий момент считается крупнейшим в мире свидетельством жертвоприношения детей. Специалисты связывают массовое убийство с попыткой сохранить урожай при неблагоприятной погоде.