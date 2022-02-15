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Стилист Елизаветы II рассказала о фотографиях королевы в «неподобающих» позах

Стилист Елизаветы II рассказала, что монарх мечтала сфотографироваться с руками в карманах

Фото: Frank Augstein / Reuters

Стилист Елизаветы II Анжела Келли рассказала о «неподобающей» позе, в которой мечтала сфотографироваться королева. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Келли, однажды Ее Величество устала от формальных поз и захотела сняться в более расслабленном виде, положив руки в карманы. Однако королева-мать и ее советники не поддержали это желание и настояли на том, что такой позе не место на публичных фотографиях.

Келли решила исполнить давнюю мечту монарха и во время подбора иллюстраций к последней книге о королевских нарядах и украшениях устроила особую фотосессию. В процессе она предложила Елизавете II положить руки в карманы. В ответ королева посмотрела на нее с удивлением, но с удовольствием приняла предложение.

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В итоге Елизавета II меняла позы, то вытаскивая руки из карманов, то засовывая их обратно. Она также имитировала фотографии моделей и клала руки на бедра. Многие снимки так и не вошли в книгу, но, как отмечает Келли, королеве удалось почувствовать себя свободной и вдоволь попозировать.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II разрезала торт по случаю 70-летия с момента вступления на престол. «Думаю, я просто воткну в него нож. А закончит пусть кто-нибудь другой», — с юмором отметила она.

Евгения Черкасова
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