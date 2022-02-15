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Российский посол назвал виновных в эскалации украинского кризиса

Посол России Келин заявил, что Британия и США способствуют эскалации украинского кризиса
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал Британию и США виновными в эскалации украинского кризиса. Он заявил об этом в эфире британского Channel4, передает РИА Новости.

«Партнеры по НАТО покидают посольства, оставляют или уничтожают имущество, просят своих граждан как можно скорее уехать из Украины. Это то, что мы называем эскалацией ситуации… Думаю, Великобритания и США сейчас больше всех способствуют эскалации украинского кризиса», — уточнил российский посол.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 15 февраля выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией. Выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 по московскому).

15 февраля Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД РФ.

Марина Совина
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