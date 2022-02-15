В строящемся российском санатории нашли мертвых рабочих

В Геленджике Краснодарского края двое рабочих насмерть отравились угарным газом при проведении работ в строящемся санатории. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб во вторник, 15 февраля.

Рабочих нашли мертвыми на территории российского санатория «Солнечный берег». Собеседник агентства пояснил, что еще одного сотрудника госпитализировали.

Погибшие находились в колодце и могли получить отравление угарным газом от работающей мотопомпы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгоградской области шесть рабочих отравились выхлопными газами и умерли. Все погибшие были гражданами Таджикистана.