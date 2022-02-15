Цены на жилье в Москве достигли исторического рекорда

Средняя цена квартиры в новостройках Москвы превысила 13 миллионов рублей впервые за всю историю рынка. Об этом сообщили аналитики компании «Метриум», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В январе 2022 года средняя стоимость квартир на московском рынке новостроек эконом- и комфорт-класса составила 13,08 миллиона рублей», — заявили в компании. За месяц средняя цена выросла на два процента: в декабре 2021 года такая квартира обошлась бы в 12,84 миллиона рублей. В январе 2021 года стоимость средней квартиры в московской новостройке достигала 11,57 миллиона рублей, а в тот же месяц 2020 года составляла 10,36 миллиона рублей.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка объясняет рекордную цену повышением себестоимости строительства. «За последний год этот показатель вырос на 20-30 процентов, причем в основном из-за увеличения цен на строительные материалы и дефицита рабочей силы», — рассказала эксперт и добавила, что снижения цен на жилье ожидать не стоит.

При этом в январе квартиры разных типов подорожали неодинаково. Сильнее всего выросли в цене студии: их средняя стоимость увеличилась за месяц на четыре процента — до 7,85 млн рублей. Однокомнатные квартиры подорожали на два процента по сравнению с декабрем 2021 года. Сейчас «однушка» обойдется в среднем в 10,95 миллиона рублей. Стоимость двухкомнатных и трехкомнатных квартир увеличилась на один процент — до 15,45 миллиона и 20,58 миллиона рублей соответственно.

Ранее в январе сообщалось, что в конце 2021 года спрос на студии в Подмосковье почти в два раза превысил предложение. 22 процента покупателей хотят приобрести этот тип жилья, но их доля в предложении составляет всего 13 процентов. Средняя цена квадратного метра в Московской области в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) достигла 147,2 тысячи рублей.