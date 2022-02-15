Беременная Рианна вышла в свет в прозрачной рубашке и куртке за 250 тысяч рублей

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна вышла на публику в верхней одежде за сотни тысяч рублей. Соответствующее фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе в компании возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Беременная исполнительница вышла в свет в темно-синей куртке-бомбере бренда Balenciaga стоимостью 2350 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), синей рубашке из прозрачной ткани, серых джинсах свободного кроя и белых туфлях на каблуках. Ее образ дополнили синий платок, который Рианна надела как косынку, и солнцезащитные очки в белой оправе.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид исполнительницы в комментариях под снимками. «Она выглядит так, будто достала этот наряд в бюро находок», «Меня просто тошнит от этих нелепых нарядов», «У нее только прозрачная и безвкусная одежда», «Боже, теперь она каждый день будет демонстрировать свой живот», — негодовали они.

Ранее в феврале Рианна вышла на публику в легинсах за десятки тысяч рублей. Она была одета в короткий пуховик, частично обнажающий грудь и живот топ, а также легинсы бренда The Attico стоимостью 440 фунтов стерлингов (44 780 рублей). «Ужасный наряд», — негодовали поклонники.