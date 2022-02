В реках по всему миру обнаружили опасные концентрации лекарств

Ученые Йоркского университета (Великобритания) обнаружили, что крупнейшие реки мира, в том числе Темза в Лондоне и Амазонка в Бразилии, загрязнены токсичными концентрациями лекарственных препаратов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали образцы, взятые из крупных 258 рек в 104 странах, чтобы оценить влияние 471 миллионов людей на окружающую среду в 137 географических регионах. При этом реки в 36 странах из списка никогда не проверялись на наличие загрязнений лекарственными препаратами. Всего были определены концентрации 61 фармацевтических соединений.

Самые высокие концентрации фармпрепаратов выявили в реках Африки южнее Сахары, южной Азии и южной Америке, то есть в регионах с низким и средним уровнем дохода, а также неразвитой инфраструктурой по очистке сточных вод и обращению с отходами. Самыми часто выявляемыми соединениями оказались карбамазепин, метформин и кофеин, которые обнаруживались более чем в половине анализируемых участков.

Примерно в четверти из всех мест отбора концентрации по крайней мере одного фармсоединения превышали уровень, считающийся безопасным для водных организмов, или потенциально могли повлиять на развитие лекарственно устойчивых форм микробов. По словам авторов исследования, такой результат демонстрирует глобальную угрозу фармацевтического загрязнения не только на окружающую среду, но и здоровье человека.