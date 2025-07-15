Трамп отказался передавать Украине дальнобойные ракеты

США не планируют передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.
«Мы не собираемся этого делать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее стало известно, что Трамп в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал его не наносить удары по Москве.
До этого Белый дом опроверг сообщение британской газеты The Financial Times о призыве Трампа наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.