Трамп отказался передавать Украине дальнобойные ракеты

Трамп заявил, что США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты

США не планируют передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

«Мы не собираемся этого делать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал его не наносить удары по Москве.

До этого Белый дом опроверг сообщение британской газеты The Financial Times о призыве Трампа наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.