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20:54, 15 июля 2025Мир

Трамп отказался передавать Украине дальнобойные ракеты

Трамп заявил, что США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США не планируют передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

«Мы не собираемся этого делать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал его не наносить удары по Москве.

До этого Белый дом опроверг сообщение британской газеты The Financial Times о призыве Трампа наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.

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