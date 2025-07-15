Марочко рассказал об успехах ВС России на границе ДНР и Днепропетровской области

Марочко: ВС России взяли около 4,5 км границы ДНР и Днепропетровской области

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль около 4,5 километров границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«По Воскресенке — прежде всего с освобождением данного населенного пункта под контроль российских войск перешло порядка 4,5 км государственной границы на стыке ДНР и Днепропетровской области», — рассказал Марочко.

Он добавил, что взятие населенного пункта говорит о продвижении Российской армии близ Комара, где ВС России движутся на северном и западном направлении одновременно.

Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ начало подготовку позиций после оставления Купянска. В населенном пункте Соболевка и в лесу Малые Ровны юго-западнее Купянска проходят инженерные работы по возведению фортификаций.