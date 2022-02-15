Запад прокомментировал возможные санкции против России и рассказал, каких сфер они могут коснуться. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, ограничения могут затронуть работу посольств и экспорт оружия. «Сейчас мы не можем ничего предварительно представить, но ничто не исключено. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторжение на Украину», — прокомментировал ситуацию представитель Госдепартамента США. Источник «Известий» в Европарламенте рассказал, что ограничительные меры будут направлены против основных экономических секторов России — энергетики, химической промышленности и электроники.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ заявил, что Запад слишком надеется на санкции, однако они лишь провоцируют конфликт на Украине. «Санкции не будут иметь то значение, на которое они рассчитывают. За эти годы Россия уже научилась преодолевать ограничительные меры», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) готовы ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае вторжения сил России на Украину. В заявлении министров финансов G7 подчеркнуто, что государства намерены действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, а также поддерживать усилия по деэскалации напряженности с Москвой путем дипломатического диалога.