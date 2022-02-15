Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер Германии высказал свою оценку ситуации вокруг безопасности в Европе

Канцлер ФРГ Шольц назвал ситуацию на украинской границе тяжелейшим кризисом десятилетий
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / DPA / Globallookpress.com

Ситуация на украинской границе стала самым тяжелым и угрожающим кризисом за многие десятилетия в Европе. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

По словам главы ФРГ, тема военной деятельности России и концентрация войск на границе с Украиной заняла много времени на переговорах. Канцлер высказал оценку ситуации вокруг безопасности в Европе.

Материалы по теме:
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину: война принесет страдания людям и ослабит позиции России
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину:война принесет страдания людям и ослабит позиции России
13 февраля
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля

«Мы и наши Европейские партнеры оцениваем ощущаем как угрозу концентрацию военных сил. В этой связи следует подчеркнуть, что мы очень озабочены, что сто тысяч военнослужащих сосредоточены на границе Украины и этому нет видимой причины», — подчеркнул Шольц, призвав срочно начать деэскалацию.

15 февраля в московском Кремле прошли переговоры между Путиным и Шольцем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, что Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Канада впервые применит принятый в 1988 году закон из-за протестующих
Глобальное потепление побило рекорд за последние 200 тысяч лет
Женщина обнаружила туалетную бумагу в фастфуде из KFC
Назван срок сохранения антител к коронавирусу у детей
Погрузку танков Т-72Б3 после учений показали на видео
Россияне массово бросились искать билеты в одну популярную пляжную страну
Судья в отставке заявил об отсутствии в России безопасных способов самообороны
В «Векторе» предупредили о патологических изменениях в легких при омикроне
Канцлер Германии рассказал о повестке по расширению НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.