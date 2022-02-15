Канцлер Германии высказал свою оценку ситуации вокруг безопасности в Европе

Ситуация на украинской границе стала самым тяжелым и угрожающим кризисом за многие десятилетия в Европе. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

По словам главы ФРГ, тема военной деятельности России и концентрация войск на границе с Украиной заняла много времени на переговорах. Канцлер высказал оценку ситуации вокруг безопасности в Европе.

«Мы и наши Европейские партнеры оцениваем ощущаем как угрозу концентрацию военных сил. В этой связи следует подчеркнуть, что мы очень озабочены, что сто тысяч военнослужащих сосредоточены на границе Украины и этому нет видимой причины», — подчеркнул Шольц, призвав срочно начать деэскалацию.

15 февраля в московском Кремле прошли переговоры между Путиным и Шольцем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры политиков продлились чуть более трех часов. Отмечается, что Путин и Шольц начали разговор один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.