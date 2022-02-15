В Кабардино-Балкарии задержан готовивший нападение на школу подросток

В Кабардино-Балкарии задержан 16-летний подросток, готовивший нападение на школу. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, преступник планировал напасть на одну из школ города Баксан. Юноша изучал материалы по изготовлению взрывных устройств, схему здания, точки расположения камер видеонаблюдения. В его телефоне найдены доказательства — планы нападения. Силовики получили информацию о возможном нападении в рамках оперативной работы с фигурантом аналогичного преступления из другого региона.

Ранее сообщалось, что подросток угрожал взорвать школу в Керчи, так как обозлился на учителей и одноклассников. Девятиклассник рассылал в соцсетях сообщения с планами напасть на образовательное учреждение, но эти сведения попали к представителям ФСБ.